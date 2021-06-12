康茵茵錄製抗疫歌曲。（全民大劇團提供）

疫情當前，不少民間發起串聯活動，以自身職業領域為防疫盡份心力。劇場界近日發起「台灣劇團大扮仙 One Day The Show Must Go On」串聯活動，由表演工作坊、綠光劇團、果陀劇場、故事工廠等15個團隊率先參與，將剪輯3至5分鐘影片，以接力方式發布在各自網路平台上。

「全民大劇團」團長謝念祖解釋，扮仙戲原本是向神明表達人們心中的祈願，也希望透過吉祥的戲能賜福給人們，取名台語發音「台灣劇團大扮仙」，除了有祈福意思，也有各劇團參與這個活動，八仙過海各顯神通的意思。

串聯活動發起人謝念祖提到，「現在每天有不同的直播記者會，再加上政論節目24小時的轟炸，人民普遍在一個焦慮的情緒之下，希望可以透過表演藝術團隊的影片，讓社會有一股正面、溫暖力量」。

「全民大劇團」首發推出抗疫主題曲〈我們都會更好〉，影片邀知名歌手范逸臣、夏宇童、方宥心、倪安東、高慧君、胖球，演員方芳、方芳芳、張玉嬿、楊麗音、湯志偉、夏靖庭、洪都拉斯、劉瑞琪、謝祖武、林辰唏、嚴藝文…等助陣，共同錄製歌曲及為台灣打氣的話語。

重量級演員方芳在影片中，呼籲大家做好個人防護外，也要把心情放輕鬆；知名主持人方芳芳特別感謝醫護人員的付出；熱播電視劇《火神的眼淚》中演員溫昇豪，更在影片中感謝警消人員，讓一般大眾能維持正常生活。

許多重量級劇團積極參與，表達對活動的肯定，也透露出對未來能夠回復正常演出的寄望。紙風車文教基金會執行長李永豐表示，將全力支持這個有意義的活動，並且「真心期待有機會再透過演出和觀眾相聚」。

「表演工作坊」藝術總監 賴聲川說：「戲劇自古就有療癒心靈的功能，我們耐心等待可以繼續為大家奉獻、演出的時刻！」。綠光劇團團長羅北安表示：「將來只要能出門，我會帶著多一點的感觸與活力，回到我的工作，繼續發光。」。

果陀劇場藝術總監暨台師大教授梁志民認為短暫的停頓，是蓄勢整備的好時機：「等到幕啟、燈亮、音樂走的那一刻，舞台上會有更多更美的風景。」

故事工廠創辦人暨執行長 林佳鋒說：「劇場是一個忙碌的行業，鮮少有時間可以停下來整理所有的硬體及產出的知識產權。我們會準備好，期待大幕再起的那一天！」

台南人劇團藝術總監呂柏伸表示：「 在這疫情嚴峻時期，雖然所有劇場演出活動暫時停擺，卻讓我們有了更多的時間去思考，為什麼我們要做戲？戲劇之於你我的意義為何？」

抗疫主題曲〈我們都會更好〉

https：／／youtu.be／MnpPg3t8MTY