康茵茵錄製抗疫歌曲。(全民大劇團提供)

疫情當前,不少民間發起串聯活動,以自身職業領域為防疫盡份心力。劇場界近日發起「台灣劇團大扮仙 One Day The Show Must Go On」串聯活動,由表演工作坊、綠光劇團、果陀劇場、故事工廠等15個團隊率先參與,將剪輯3至5分鐘影片,以接力方式發布在各自網路平台上。

「全民大劇團」團長謝念祖解釋,扮仙戲原本是向神明表達人們心中的祈願,也希望透過吉祥的戲能賜福給人們,取名台語發音「台灣劇團大扮仙」,除了有祈福意思,也有各劇團參與這個活動,八仙過海各顯神通的意思。

串聯活動發起人謝念祖提到,「現在每天有不同的直播記者會,再加上政論節目24小時的轟炸,人民普遍在一個焦慮的情緒之下,希望可以透過表演藝術團隊的影片,讓社會有一股正面、溫暖力量」。

「全民大劇團」首發推出抗疫主題曲〈我們都會更好〉,影片邀知名歌手范逸臣、夏宇童、方宥心、倪安東、高慧君、胖球,演員方芳、方芳芳、張玉嬿、楊麗音、湯志偉、夏靖庭、洪都拉斯、劉瑞琪、謝祖武、林辰唏、嚴藝文…等助陣,共同錄製歌曲及為台灣打氣的話語。

重量級演員方芳在影片中,呼籲大家做好個人防護外,也要把心情放輕鬆;知名主持人方芳芳特別感謝醫護人員的付出;熱播電視劇《火神的眼淚》中演員溫昇豪,更在影片中感謝警消人員,讓一般大眾能維持正常生活。

許多重量級劇團積極參與,表達對活動的肯定,也透露出對未來能夠回復正常演出的寄望。紙風車文教基金會執行長李永豐表示,將全力支持這個有意義的活動,並且「真心期待有機會再透過演出和觀眾相聚」。

「表演工作坊」藝術總監 賴聲川說:「戲劇自古就有療癒心靈的功能,我們耐心等待可以繼續為大家奉獻、演出的時刻!」。綠光劇團團長羅北安表示:「將來只要能出門,我會帶著多一點的感觸與活力,回到我的工作,繼續發光。」。

果陀劇場藝術總監暨台師大教授梁志民認為短暫的停頓,是蓄勢整備的好時機:「等到幕啟、燈亮、音樂走的那一刻,舞台上會有更多更美的風景。」

故事工廠創辦人暨執行長 林佳鋒說:「劇場是一個忙碌的行業,鮮少有時間可以停下來整理所有的硬體及產出的知識產權。我們會準備好,期待大幕再起的那一天!」

台南人劇團藝術總監呂柏伸表示:「 在這疫情嚴峻時期,雖然所有劇場演出活動暫時停擺,卻讓我們有了更多的時間去思考,為什麼我們要做戲?戲劇之於你我的意義為何?」

抗疫主題曲〈我們都會更好〉

https://youtu.be/MnpPg3t8MTY