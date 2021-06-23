立陶宛決定致贈台灣2萬劑疫苗，漫畫家「蠢羊與奇怪生物」22日以漫畫「黑熊與白鸛雪中送炭」表達謝意，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯於臉書分享，並說「熱愛自由的人應彼此照應」，贏得近兩萬個讚。

貼文一出，「蠢羊與奇怪生物」感到萬分驚喜，在臉書上貼文表示，「是那位超帥的立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）貼出了我的漫畫」，並表示感謝台南市長黃偉哲深夜通風報信。

「蠢羊與奇怪生物」表示，一整天都忙著工作，本來畫完分鏡就準備要去睡覺了，「結果現在激動到不知如何是好」，並號召網友去對方貼文底下留言及貼國旗感謝，並表示：「我英文破，無法表達心中奔騰的意思」。

漫畫以兩格呈現，第一格畫著台灣黑熊送口罩的忙碌模樣，一面說：「送你！要快點好起來一起對抗病毒」，地上則趴著一隻病懨懨的白鸛，象徵去年台灣以口罩援助許多國家，其中捐給立陶宛就有10萬個。

第二格則畫白鸛回贈疫苗的畫面，同樣說著：「送你！要快點好起來一起對抗病毒！」文字說明寫著「2021年人口只有台灣1/10的立陶宛拍板，將捐贈台灣2萬劑疫苗」，畫風可愛逗趣，將兩國雪中送炭的情誼表露無遺。

「蠢羊與奇怪生物」經紀人韓璟接受中央社記者電話訪問時表示，他昨天花了大約半個小時完成這幅漫畫，傍晚5時30分左右在臉書粉絲專頁發布。她說，作者或粉專並未將漫畫傳給立陶宛外長，不知道對方為何看到，並且分享在他自己的臉書專頁。

對於想要創作這幅漫畫的動機，韓璟說，這是蠢羊系列創作「動物國家」的一部分。這個系列推出已1年多，主要是以跟台灣有關的國際新聞為題材，想藉著輕鬆的動物角色呈現生硬的國際新聞新聞內容。