中國外交部網站訊息顯示，中國朝鮮半島事務特別代表劉曉明6日應約同美國國務院對朝政策特別代表金聖通電話；雙方同意保持溝通。

劉曉明闡述中方對半島問題的立場和對美對朝政策審議結果的看法，強調應按照「雙軌並進」思路和分階段、同步走原則推進政治解決半島問題進程。美方應重視解決朝方正當合理關切，支持朝韓和解合作。

金聖表示美方致力於通過外交方式解決半島問題，希望儘快與朝恢復對話接觸，支援朝韓改善關係。