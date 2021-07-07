中美朝鮮代表6日通電話 雙方同意保持溝通 11:252021/07/07 中時 陳柏廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國朝鮮半島事務特別代表劉曉明。（摘自中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國外交部網站訊息顯示，中國朝鮮半島事務特別代表劉曉明6日應約同美國國務院對朝政策特別代表金聖通電話；雙方同意保持溝通。 劉曉明闡述中方對半島問題的立場和對美對朝政策審議結果的看法，強調應按照「雙軌並進」思路和分階段、同步走原則推進政治解決半島問題進程。美方應重視解決朝方正當合理關切，支持朝韓和解合作。 金聖表示美方致力於通過外交方式解決半島問題，希望儘快與朝恢復對話接觸，支援朝韓改善關係。 台南長者預約嘸疫苗 里長淪受氣包 首位女性AIT處長 孫曉雅將上任 #半島問題 #解決 #6日 #通電話 #雙方同意 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黑道之亂 民進黨通過趙介佑除名止血 04:102021/07/07 社會新聞 500多理工生赴美遭拒 中國嚴正交涉 04:102021/07/07 產業財經 墾管處監測漏油 要中油埋單300萬 04:102021/07/07 生活新聞 中德防長通話 關切南海人權議題 04:102021/07/07 產業財經 拜登政府擬減少使用制裁工具 04:102021/07/07 話題觀察 1日生活圈不代表1日感染圈 醫質疑：為何不分區解封 10:472021/07/07 生活 打造低碳家園：北基國際加入 MIH 與鴻華先進合作，佈局電動巴士充電設施 07:312021/07/07 汽車情報-汽車新聞 李心潔義助大馬800家庭 04:102021/07/07 娛樂新聞 社評／天安門廣場上的歡呼聲 04:102021/07/07 焦點新聞 台中813路公車 大甲增設3站 04:102021/07/07 地方新聞 海納百川》英相建議或為香港問題的最優方案（韓和元） 07:412021/07/07 海納百川 兩岸熱門新聞 以矛攻盾 中方在人權理事會接續痛擊美英加各國人權 - 兩岸 劉兆佳：中共不在香港公開活動的承諾已不合時宜 - 兩岸 駁斥實驗室洩漏論 24名國際專家《刺胳針》發文再挺中國 - 兩岸 社評／天安門廣場上的歡呼聲 - 焦點新聞 - 旺報 美國會研究報告：陸海軍對美構成重大挑戰 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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