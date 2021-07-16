北車誠品地下街累計4店5人染疫 K區櫃位曝光 封閉3日。（北市府提供）

台北車站K區誠品地下街發生群聚感染，台北市副市長黃珊珊在防疫記者會上指出，目前已累計5例確診，櫃位包含3C用品店員、手搖飲店、超商和速食店，黃珊珊指出，7月11和12日分別出現2名確診者後，13日針對K區全面造冊篩檢，並在14和16日分別篩檢2名陽性確診者，為案15443全家超商店員和15484速食店員。

黃珊珊表示，從疫調發現，K區的店家都會到超商買東西，的確會有交錯，且感染的店家都是在連通道附近，因此，15日起K區將全面封閉到18日，從地面到裡面的出入口都會全面封閉，確保店家不能進入，靜置3天全面清消。

黃珊珊說，開業前會再次清消，這是職場上的群聚，人員關係有交錯，而這個區塊也是很重要的連通道，此外，台北地下街K區和Z區不同，Z區已復業，K區所有同仁都在篩檢，篩檢完畢陰性會先打疫苗，目前K區5個、Z區1個、Y區0個。

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