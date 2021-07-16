台北市長柯文哲今在防疫記者會上宣布，7家醫院PCR篩檢站，昨共篩檢1091人，發現陽性4例，還是有不少，另外，柯文哲公布一例比較奇怪案例，他說，個案的媽媽在6月3日確診，父親6／11確診、個案妻子和妹妹則在6／13確診、兒子在6／15確診，一家五口陸續確診，但個案很奇怪，一直都沒有被感染。

柯文哲說，由於個案全家都確診，必須隔離，但採檢PCR都是陰性，直到6／30超過17天解除隔離，甚至是7／6檢查都是陰性，因此，7／12至14日曾去上班，結果7／14為了照顧父親去醫院篩檢，才發現是陽性，不過，CT值為36，表示病毒量很低。

柯文哲表示，這案例拿出來講，是第一次沒有感染，另一個可能是後來解隔離後又被感染也可能，柯說，此案主為公車司機，在7／12-14上班期間，一天兩班路線，接觸者是同住接觸者5人，這些人以前就感染過，會先觀察，其他5人則是密切接觸者為午餐共餐。

柯文哲說，所以跟大家說吃飯還是不要圍著吃，同事現在都要居家隔離，還有擴大採檢80幾人，第一次沒有感染也許是病毒量太低或是沒有感染，解隔後在社區中感染，從醫學角度上很難判斷，在疫情還不明狀態下，會匡列範圍居家隔離，目前感染CASE不多10幾例，最主要是家戶感染，一起吃飯最危險。