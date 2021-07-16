台北市長柯文哲今在防疫記者會上公布北市疫苗接種狀況，柯文哲說，加上昨天施打人數，台北市大約已有70萬人接種疫苗，但離全體免疫的70％、80％還有距離，柯呼籲，請市民朋友有疫苗就先打，不要再挑三揀四挑廠牌，保護自己也保護別人。

柯文哲表示，中央公布台北市有14例，通常不要每天去看數字，要以每周來看，到現在為止，在台北市社區感染還是英國變種病株，入境要先隔離14天甚至要2次PCR，這段時間發現在防疫旅館有很多Delta病毒，全靠嚴格的邊境管制，否則不小心還是會進入社區。

柯文哲說，從7／16以後接種就用中央系統，有疫苗就打，不要再等莫德納，先打先安全，台北市已登記13萬6784人，建議大家上去預約，有機會就打不要想東想西，疫苗在瓶子裡面沒有作用，要進入人體才有作用，要全體免疫要70％以上，集體保護效果要靠打疫苗，他提醒民眾，不要再挑三揀四挑廠牌。