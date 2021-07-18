據疾管署最新致醫界通函，COVID-19專家諮詢會議決議，參照國際最新建議擴大單株抗體建議使用對象，開放滿12歲以上，且體重逾40公斤具風險病患可使用單株抗體，預防重症發生。

衛福部疾病管制署17日發布致醫界通函指出，近日國內疫情趨緩，為發揮藥物最大效果，專家會議決議參照實證擴大對不需用氧病患且有重症風險因子者單株抗體藥物建議使用對象。

最新引進兩種複合式單株抗體，「Casirivimab + imdevimab」與「Bamlanivimab + etesevimab」，適用對象從未使用氧氣且於發病7天內的具風險因子成人病患，改為未使用氧氣且於發病10天內的滿12歲且體重超過40公斤具風險因子病患。

風險因子包括年齡超過65歲，或有糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（含高血壓）、慢性肺疾、BMI大於25（或12至17歲兒童BMI超過同齡第85百分位）、懷孕、其他影響免疫功能的疾病或已知重症風險因子等。

衛生福利部傳染病防治醫療網北區指揮官、林口長庚兒童感染科主治醫師黃玉成今天些受媒體聯訪時表示，據新英格蘭醫學期刊文獻指出，單株抗體用於治療重症病人效果不顯著，但在高風險確診者演變成重症前服用，預防重症效果卻非常好，所以才決定擴大適用對象。

指揮中心發言人莊人祥表示，截至7月17日，「Casirivimab + imdevimab」複合式單株抗體還有1914人份；「Bamlanivimab + etesevimab」複合式單株抗體則還有2945人份。

截至目前國內累計1萬5408例確診，分別為1229例境外移入，1萬4126例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計106例移除為空號。2020年起累計768例COVID-19死亡病例，其中760 例本土，另8例為境外移入。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）專家諮詢會議建議，依病患嚴重程度給予適當治療，可使現有醫療資源做最妥適應用並降低病患死亡率。目前台灣社區疫情雖趨於緩解，疾管署提醒，醫師仍須保持警覺，如發現符合通報條件個案應進行通報及採檢，並落實相關感染管制與個人防護措施。