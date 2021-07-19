衛福部食藥署今天公告，嚴重氣喘用藥「舒肺樂注射劑」，因國外瑕疵品內含纖維異物，與國內進口的產品使用同批半成品製造。這款注射劑僅售出1支，將於8月8日前預防性回收。

衛生福利部食品藥物管理署藥品組科長洪國登接受媒體電話聯訪表示，葛蘭素史克（GSK）藥廠生產的「舒肺樂注射劑100毫克／毫升」是去年底才上市的新藥，用於嗜伊紅性白血球的嚴重氣喘，且控制不良的12歲以上病人的附加維持治療。

洪國登說，因國外發現「舒肺樂注射劑」有纖維異物夾在注射器壁上的情形，且國內進口的藥品批號FA9M ，是與國外瑕疵品使用相同的半成品批次製造，基於病人用藥安全，因此啟動預防性回收。

食藥署藥品組簡任技正潘香櫻說，「舒肺樂注射劑」批號FA9M共有545盒，每盒含1支注射劑。

洪國登表示，因「舒肺樂注射劑」去年底才上市，迄今僅售出1支，食藥署已要求廠商於8月8日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。（編輯：管中維）1100719