魚池鄉魚池溪是種植茭白筍的重要水源，位於共和村滴水橋附近的固床工（水擋仔），因基礎淘空有崩塌擴大成災之虞，縣長林明溱23日前往實地會勘，決定在既有固床工下方增設強固基礎，並增加「消能水墊」設施，減緩溪洪沖刷造成的破壞。

林明溱25日上午由工務處長陳錫梧、水利工程科人員陪同，到魚池溪滴水橋下游的固床工淘空現場勘查，魚池鄉長劉啟帆、村長陳慶煌都到場說明；林明溱允諾縣府將加速修復進度，以免颱風來襲挾帶豪雨沖刷，造成更嚴重的災害損失。

林明溱表示，魚池溪這座固床工，光靠目視就能看出基礎淘空嚴重，萬一承受不住突然暴漲的溪洪衝擊，將造成溪床加劇沖蝕，甚至可能波及兩側護岸，導致鄰近重要農產茭白筍田流失的災害。

林明溱說，縣府接獲魚池鄉地方人士反映後，已先由工務處水利工程科人員，詳細規畫設計補強措施，包括在既有固床工下方，增設深2.5公尺、長20公尺的補強基礎，並以「植筋」工法，連接新舊基礎及固床工，並增加長3公尺、寬20公尺的「消能水墊」，所需經費約60萬元，希望能夠一勞永逸，達到「花小錢減大災」的效果。

林明溱勤走基層，傾聽民眾的聲音，每天還有跑不完的農路、水路、溪流護岸修復等會勘工程，但他強調，基層建設整修工程包羅萬象，總計起來金額不算少，但是比起萬一擴大成災，造成的損失及後續龐大的復建工程經費，可以說是未雨綢繆又最划算的投資。