防疫警戒降為二級首日，熱門避暑景點溪頭有1000多人入園，比起日前大幅成長；不過，日月潭的遊客仍然不多，與平日相差無幾，雖然4座碼頭都可停靠，也開放包船遊潭，但是遊艇出航的數量，仍然屈指可數。

每年暑假，溪頭自然教育園區都是人聲鼎沸，住房客滿，不過，經過防疫三級警戒，溪頭度過最冷清的暑假前段；溪頭營林區主任彭嘉文表示，目前，園區入園人數限額每日3500人，不過，今天入園1000多人，雖然與往年不能相比，但已經是2個月來遊客最多的1天。

日月潭國家風景區管理處副處長廖錫標表示，水社、伊達邵、玄光及朝霧等4大碼頭，都配合提供遊艇營運使用；水社及玄光碼頭部分浮排仍在搶修中，但不影響遊客通行及安全，預計9月中旬全部完成修復。

今天開始，遊艇包船業者恢復營業，班船業者則因疫情考量仍暫停營運，暫不接受散客搭乘；南投縣渡船遊艇商業同業公會理事長王英生指出，雖然開放包船營運，但是，遊艇出航次數仍然很少，整天開航的遊艇只有個位數，除了遊客還在觀望，主要是遊艇業者還沒有施打疫苗，擔心來自各地的遊客造成防疫破口，因此，業者開船的意願也不高。

南投林管處所屬的奧萬大國家森林遊樂區，入園人數仍以800人為上限，超過時採一進一出管制；另外，能高越嶺國家步道西段10K處，有長約200公尺大崩塌且持續落石，開放時間另行公告，天池山莊因無法落實維持安全社交距離，仍暫緩開放。