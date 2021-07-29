林昀儒惜敗東京奧運桌球男單4強，銅牌戰對手是德國的奧恰洛夫，如能獲勝將是台灣奧運桌球男單史上的首面獎牌。奧恰洛夫與林昀儒素有私交，但林昀儒今天表示：「該打就打」。

年僅19歲的台灣桌球好手林昀儒今天在東京奧運桌球男單4強出賽，與世界排名第一的中國好手樊振東打滿7局，最終以最終以11比6、9比11、12比14、15比13、9比11、11比9、8比11不敵，無緣金牌戰。

另外一場4強賽，德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）與中國好手馬龍交手，也是打滿7局，最終由馬龍艱苦奪勝、晉級決賽，明天男單金牌也將成為中國內戰，由樊振東出戰馬龍；林昀儒則與奧恰洛夫爭銅牌。

德國名將奧恰洛夫不敵中國馬龍，明將與林昀儒對決。（圖／路透）

奧恰洛夫曾在2008年北京奧運拿下桌球男單銀牌，又在2012年倫敦奧運男單銅牌戰擊敗台灣好手莊智淵，讓台灣在此項目的最佳成績只能停在4強。此次林昀儒力拚台灣奧運桌球男單首面獎牌，結果對手又是奧恰洛夫。

奧恰洛夫與林昀儒其實是俄羅斯乒乓球聯賽、奧倫堡俄天然氣火炬隊隊友，兩人也有私交。過去交手，林昀儒多居上風。今天4強輸球，林昀儒坦言心情不好受，但會好好準備，爭取明天比賽勝利。

對於要碰上曾當隊友的奧恰洛夫，林昀儒表示：「大家彼此間都會有互動，但場下是場下、場上是場上，該打就打。」