國內疫情再拉警報，近日爆發長榮機師「突破性感染」確定感染Delta病毒，新北市幼兒園也傳出群聚感染，而中秋節即將來臨，民眾是否能如期烤肉、賞月，各縣市不同調，其中，全台灣有18個縣市不開放戶外烤肉，北北基桃的部分，僅台北市尚未宣布，對此，台北市長柯文哲今指出，其實慢慢要適應新常態，現在什麼都不要做，要安全的話，乾脆每天在家打坐，「政治就是很假掰」，不太喜歡那樣。

北北基桃為共同生活圈，其中新北市、基隆市和桃園市都宣布不開放戶外烤肉，唯獨台北市不同調，柯文哲指出，國家要務實，難道下個命令說河濱不能烤肉，但在家裡屋頂聚餐我就不管嗎？

柯文哲強調，「政治就是很假掰」，不太喜歡那樣，所以我的態度還是這樣，要適應新常態的生活，到時候決定慢慢調整；柯舉例，像是下的命令也不要太奇怪，家裡屋頂可以烤肉，騎樓烤肉警察來了不要烤，警察走了繼續烤，這不是很奇怪嗎？

媒體追問，包括北北基等六都，都已提前宣布，不開放戶外烤肉，是否也覺得他們這樣的作法很假？對此，柯文哲說，疫情短期不會結束，要開始建立新常態按照需要去調整，合理的風險。

柯文哲指出，如果重來一遍台北燈節應該要辦，當時停辦，是你們逼我要在45天前做決定，雖然前一周再決定，也可能有臨時停掉的風險，廠商損失很多，但在充滿風險時代，要應變保險，才是產業運作採用的態度，如果什麼都百分之百都不要做，經濟損失會更大。