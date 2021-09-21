北市衛生局中秋專案查核 33家業者需輔導限期改善 15:512021/09/21 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 截至20日為止，查核77家店家，查獲33家業者為須輔導限期改善。（摘自北市衛生局記者會） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中秋團圓聚會，防疫仍不能馬虎！北市衛生局有進行專案查核，針對火鍋店、燒烤店、居酒屋等經常聚會店家做稽查，截至20日為止，查核77家店家，查獲33家業者為須輔導限期改善，如業者無改善，可依傳染病防治法處3000至15000元罰鍰；至於未戴口罩的部分，並無收到檢舉。 北市衛生局主任祕書邱秀儀表示，輔導改善常見的缺失有同桌未保持1.5距離或未使用隔板；以及不同桌卻未使用隔板，還有最常見的是店家沒有提供清潔紀錄，將持續提醒業者務必遵守防疫措施。 #北市 #防疫 #中秋 #燒烤 #衛生局 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 中秋節惹人嫌3禮品出爐 鄉民點名：有夠難吃 - 生活 蔡英文、賴清德都打高端 去不了美國？ 陳時中一句話神回 - 生活 108萬劑莫德納9／28起配送 兩大族群造冊接種 - 生活 電話打來一接就掛？網揭暗黑內幕：接了就輸了 - 生活 確診留學女足跡遍布5縣市 接觸者30人PCR出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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