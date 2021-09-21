中秋團圓聚會，防疫仍不能馬虎！北市衛生局有進行專案查核，針對火鍋店、燒烤店、居酒屋等經常聚會店家做稽查，截至20日為止，查核77家店家，查獲33家業者為須輔導限期改善，如業者無改善，可依傳染病防治法處3000至15000元罰鍰；至於未戴口罩的部分，並無收到檢舉。

北市衛生局主任祕書邱秀儀表示，輔導改善常見的缺失有同桌未保持1.5距離或未使用隔板；以及不同桌卻未使用隔板，還有最常見的是店家沒有提供清潔紀錄，將持續提醒業者務必遵守防疫措施。