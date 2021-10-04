高球桿頭代工廠大田（8924），9月營收8.14億元，除了月增6.19％，年增96.57％，更創下單月歷史新高，第三季單季合併營收22.74億元，同樣創大田單季歷史新高。

大田4日公布9月營收8.14億元，比去年同期的4.14億元，年增達96.57％，幾乎成長翻倍。累計今年前三季57.40億元，年增110.66％。

大田發言人鍾政義4日表示，大田過去最高的月營收，是2005年12月的8.18億元，今年9月營收衝高，主要是美線品牌客戶新品上市，且受疫情影響，導致戶外高爾夫球運動熱絡，今年因應新品鋪貨及市場需求，訂單量大增。

此外，今年第三季單季合併營收22.74億元，更創大田單季歷史新高，是淡季不淡的最佳表現，前9月合併營收57.41億元，也是歷年前3季的最好業績表現

大田也針對市場的限電影響謠傳，提出澄清，大田表示，大田公司不只未受疫情影響，接單暢旺，江西大田廠所處的區域，位於江西贛州，係採水力發電系統，生產未受限電影響，一切順利。