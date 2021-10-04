銅箔基板廠騰輝電子-KY(6672)9月合併營收6.6億元，月減5.8%，年增78%，由於車用晶片供應逐漸恢復正常，騰輝-KY預期可望帶動相關訂單回流。

近日江蘇昆山一帶由於中國9月能耗雙控限電措施，使得不少當地工廠收到影響，雖然騰輝-KY大陸三廠營運仍維持正常，沒有受到直接影響，但因客戶卻受到衝擊，使得月底部分訂單延後出貨，加上車用晶片供需失衡不利因素顯現，影響品牌車廠生產，造成廠商拉貨力道趨緩，汽車相關訂單受到部分影響，也衝擊騰輝-KY 9月合併營收。

騰輝-KY 9月合併營收為6.6億元，月減5.8%，年增78%，累計第3季合併營收為20.46億元，季減3.13%，累計前9月合併營收57.7億元，較去年同期大幅成長59%。儘管供應鏈狀況未明，車用晶片供應恢復正常，拉貨動能將持續升溫，騰輝-KY預期將帶動相關訂單回流。

騰輝-KY表示，公司長期專注高頻產品以及面板背光技術，積極終端推廣新客戶，本月市場訂單已逐步增加，未來放量成長可期；受供需不平衡帶來原物料漲價及長短料缺貨，仍要持續關注對市場影響，並保持維繫與供應商長久合作關係，專注在利基市場開發及業務拓展。

再者，騰輝-KY於燃油車供應鏈享有盛名，在汽車LED車燈照明散熱材料應用上佔有重要市場份額，今年起受惠車市升溫散熱需求大增，促使散熱材料訂單大為增加，加上各國開始大力推行電動車，而電動車需要之逆變器、車載充電機、電機驅動、電源控制系統等，具有大量散熱需求，並且散熱材料面積的需求量是燃油車數十倍，因此看好電動車未來成長的驅動下，公司有信心將散熱材料業績進一步推升，未來的具體成長足以期待。