在科技股領跌下，美股今天收低，利空因素包括美國國會對於支出與預算爭論不休令人憂心，同時市場對即將來到的財報季也欠缺期待，臉書股價又因當機而受創。

那斯達克指數跌幅最大，達2.14%，滑落311.22點，以14255.48點作收。

道瓊工業指數大跌323.54點或0.94%，收在34002.92點。

標準普爾指數下挫56.58點或1.30%，收4300.46點。

費城半導體指數跌81.13點或2.49%，收3180.06點。（譯者：張佑之）1101005