科技股領跌 美股收低！道指大跌323點 那指重挫逾2％ 05:582021/10/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 科技股領跌 美股收低。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在科技股領跌下，美股今天收低，利空因素包括美國國會對於支出與預算爭論不休令人憂心，同時市場對即將來到的財報季也欠缺期待，臉書股價又因當機而受創。 那斯達克指數跌幅最大，達2.14%，滑落311.22點，以14255.48點作收。 道瓊工業指數大跌323.54點或0.94%，收在34002.92點。 標準普爾指數下挫56.58點或1.30%，收4300.46點。 費城半導體指數跌81.13點或2.49%，收3180.06點。（譯者：張佑之）1101005 《日股》內外不安 日股走跌 《港股》恒大暫停交易 港股綠油油 #點或 #領跌 #美股 #收低 #科技股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股爆量長黑 反彈仍應保守操作 12:482021/10/04 財經 Q4科技股傳統旺季 法人不看淡 13:032021/10/04 財經 恒大港股驚傳停牌 台股嚇跌百點反彈恐落空 13:402021/10/04 財經 港股網科族群普跌 恒生科技指數失守6千點 13:032021/10/04 財經 貨櫃三雄又跌停 台股收跌162點回測16400點 17:482021/10/04 財經 港股半天大跌550點 醫藥疫苗股重挫 12:482021/10/04 財經 貨櫃三雄重摔逾8％ 陽明跌破百元 長榮剉咧等 11:032021/10/04 財經 港股收盤跌逾500點 恒大汽車漲近3成 16:392021/10/04 財經 《港股》港股收黑2.19％ 恆大賣資產、阿里狂跌3.7％ 17:082021/10/04 財經 多重利空壟罩市場 美股早盤挫400點 那指、費半崩逾2％ 21:482021/10/04 財經 《類股》振興券護體 觀光股獨強 14:182021/10/04 財經 國際熱門新聞 Facebook、IG又全球大當機 網友苦中作樂狂發梗圖 - 國際 紐西蘭好開放 歡迎完整接種疫苗者觀光認可22款疫苗 - 國際 共機擾台數頻創新高 美國務院加強措辭要求住手 - 國際 - 中央社 科技股領跌 美股收低！道指大跌323點 那指重挫逾2％ - 國際 必須被認識的太陽能板「陰暗面」 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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