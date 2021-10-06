國際知名投資者索羅斯（George Soros）近日曾經批評貝萊德（Blackrock）的中國投資策略錯誤，索羅斯基金管理的投資總監Dawn Fitzpatrick日前更表示，公司目前的投資避開中國，而且會非常小心地投資在美國上市的中概股。

香港經濟日報6日報導，Dawn Fitzpatrick表示，中國的行徑及中國政府為實施計畫而願意容忍的經濟損害程度，令投資者感到驚訝，預料目前在美國上市的大部分中概股最終將不得不退市，並搬遷回香港上市。

她表示，中國的初創企業上市仍要「一段時間」，即使部分大型企業可能會在短期內在香港上市，但估計整個上市過程會耗費較長時間。

Fitzpatrick指出，這20年來，中國科技公司享有西方資本，西方對中資科企的成功亦得到了得利益，這非常符合中國的目標，但現在中國已經不需要如此，因此中企可以帶7千億美元回到香港。