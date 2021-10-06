北部上市建商大咖、爭相大手筆七期購地！戴德梁行受託辦理公開標售台中七期2895坪「新四」土地，皇翔建設（2545）今（6）日證實，以每坪268萬元、總價77.5888億元買下該地，未來傾向朝頂級辦公大樓規劃、開發。這也是皇翔首度插旗台中房地產市場！

此次備受中台灣地產圈高度矚目的台中七期新四2895坪土地公開標售案，原本預計今（6）日公開標售，但據悉地主早在9月底即悄悄撤標、改採私下議價方式進行，並由代理標售作業的戴德梁行，一一通知已領取標單的潛在投資人撤標事宜；直到這兩天，市場才傳出，這塊地竟殺出程咬金，已由皇翔建設「打包」回家，為中台灣土地市場投下一顆震撼彈！

皇翔購地案是台中市購地總價第二高的土地交易金額，第一名是興富發建設（2542）去年2月中以總價83.75億元標下台中大遠百旁2593坪新四土地，每坪土地成交單價322.96萬元，也是七期重劃區最大筆土地交易；去年8月，興富發更豪砸32.2億元、購入台中七期惠國段920坪黃金角地，換算每坪土地單價高達350萬元，成為台中新「地王」。

大型建商除了興富發外，還有聯聚、寶輝、遠雄、中悅及國泰建設等，也持續獵地備糧，代表大型建商對未來七期市場深具信心。

台中七期2895坪「新四」土地被視為超大規模的七期地王級土地，標售底價原為每坪260萬元、總價75.28億元，皇翔建設最後以268萬元購入，溢價率約3％。

據悉，這塊土地的地主為太日東龍建設及其楊姓家族，而太日東龍另位於台中市政府對面、台灣大道旁惠來厝段1759坪住五、住二土地，10月初也傳出由鉅陞建設（5529）以每坪160萬元、總價28.15億餘元購入，顯示北部上市櫃建商插旗台中的動作越來越積極！