在近三個月股價下跌近50％之後，阿里巴巴美股迎來巴菲特「黃金搭檔」、波克夏．海瑟威公司副董事長查理‧孟格的大舉增持。近日據蒙格旗下公司Daily Journal Corporation公佈的第3季13-F文件指出，自7月以來，阿里巴巴股價下跌近50％之後，Daily Journal將阿里巴巴的持倉數量增加82％，並指出是將部分投資美債資金轉移到阿里巴巴。

不過這一消息的釋放，單就股價方面，阿里巴巴美股並未受到明顯刺激，10月6日，阿里巴巴美股收盤報144.1美元，股價微漲0.67％。

根據券商中國報導，Daily Journal在4月曾發佈聲明解釋，指出公司持有且需要一些證券作為現金等價物。這些現金等價物通常是美國國債。但由於當前美債回報率低落，公司轉而投資了普通股。也就是說Daily Journal將之前投資美債的一小部分資金轉投了阿里巴巴。

據Daily Journal今年4月5日提交給美國證監會的文件顯示，在今年第1季建倉阿里巴巴，統計到3月底持股數為16萬5320股，以當時股價計算市值約3750萬美元，占其投資組合19％。但也有分析認為，蒙格建倉時機比較大機率是在阿里巴巴大跌之後，抄底意圖較為明顯。