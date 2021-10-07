澎湃新聞7日報導，十一黃金周小長假結束。大陸多個線上旅遊平台發布十一出遊報告，均顯示「報復式出遊」需求強勁，帶動大陸國內旅遊市場在今年暑期遇冷後首次出現增長。值得關注的是，多家線上旅遊平台的資料均顯示，與往年十一假期不同，2021年十一假期呈現出「決策時間短、返程提前」的現象。

同程旅行發布報告顯示，十一假期期間，大陸國內仍有個別省區市出現新冠疫情新增病例，但遊客的出遊熱情仍超出預期。假期前3天，泰山、廣漢三星堆博物館、良渚古城遺址公園等多個景區由於客流量過大而暫停售票或臨時限流。飛豬披露的資料顯示，10月1日至10月3日，飛豬門票出票量同比勁增超100％。

從整個長假來看，攜程資料顯示，攜程門票、租車、主題遊較2019年同期增長分別為19％、43％、47％。

去哪兒資料顯示，與2020年十一假期（9月30日至10月7日）相比，該平台上大陸國內酒店預訂量增長近兩成，民宿預訂量增長兩成。其中北京、杭州、上海甚至黔東南地區的高端精品民宿「一房難求」，與2019年十一假期相比，民宿收入增長近五成。

同程旅行相關負責人表示，受局部疫情影響，本地遊、短途遊為今年十一假期主要出遊方式，同程旅行資料顯示，今年十一假期期間周邊遊訂單同比增長56％。

美團發布的報告顯示，省內遊是今年十一期間人們首選的旅遊過節方式，全大陸異地消費用戶占比22.4％，本地消費用戶占比77.6％。同時，大眾點評App資料也顯示，今年十一期間周邊遊訂單是節前的8.6倍。

值得關注的是，多家線上旅遊平台的資料均顯示，與往年十一假期不同，2021年十一假期呈現出「決策時間短、返程提前」的現象。

去哪兒發布的報告顯示，許多遊客放假前一周才預訂機票、火車票，而受到新疆局部疫情的影響，返程從往年的10月5日提前至10月4日。

攜程平台資料顯示，今年十一黃金周，全大陸機票單程均價為821元（人民幣，下同），較去年同期768元增長7％。同時，在十一假期前一周才下單的機票預訂顯著提升，十一前一周機票預訂量相較上一周提升161％，大幅超越去年十一假期前一周和上一周預訂量環比增長78％的幅度。

與此同時，去哪兒資料顯示，9月29至30日迎來假期首波出行高峰，10月2日至5日期間，多條熱門航線票價「跳水」。低票價吸引下，來一場3至4天中短途遊成為很多遊客的「撿漏之選」，10月2日出現假期第二波出行高峰。

去哪兒資料顯示，成都-北京、北京-海口、長沙-西寧、貴陽-北京、上海-廣州等多條熱門探親、旅遊航線的機票平均支付價格比2019年十一假期便宜三成左右。成都-北京是去哪兒平台十一假期預訂熱度最高的航線，平均支付價格僅為739元，預訂熱度比2019年同期增長1.3倍，價格卻便宜了256元。