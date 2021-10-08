由大型科技股領軍，周四美股三大指數勁揚約1%。美國國會兩黨的舉債上限僵局可望暫時停火，緩解了不到兩周後可能爆發政府倒債危機的擔憂。

參議院在通過舉債上限提高4,800億美元的臨時法案上取得進展，但即使這一關過了，國會兩黨仍將在12月初債限又到期時再度陷入攻防。

債限談判的不確定性導致美股9月大跌，標普500指數月線創下了2020年3月新冠疫情爆發以來的最大單月跌幅。

此外，最新公布的數據顯示上周美國初次請領失業給付人數創下3個月來最大跌幅，顯示隨著這一波疫情逐漸消退，美國就業市場的復甦正在重拾動能。

投資人將密切關注周五公布的美國9月非農就業報告。

Alger市場策略主管Brad Neuman表示，今天的數據強化了未來幾個月就業將大幅成長的預期，這對經濟有利。隨著對債限僵局的擔憂緩解，以及對就業加速增長預期升高，今天市場翻越了其「憂心之牆」（wall of worry）。

周四收盤，道瓊工業指數漲337.95點或0.98%，為34,754.94點。標普500指數漲0.83%，為4,399.76點。那斯達克指數漲1.05%，為14,654.02點。

標普500指數11大類股僅公用事業股收黑。非必需消費品類股大漲1.50%，原材料股漲1.35%，漲幅領先。

巨型股走高，蘋果漲0.9%，亞馬遜漲1.2%，為標普500指數和那斯達克指數帶來最大的提振。

其他主要科技股亦表現強勁，特斯拉、谷歌母公司Alphabet均上漲逾1%。推特漲近4.4%，輝達漲1.8%，超微漲2.7%。

費城半導體指數漲1.1%。

重啟經濟概念股走高，通用汽車漲約4.7%，此前該公司宣布到2030年營收將倍增。好市多9月銷售成績優於預期，股價上漲約0.8%。

小型股羅素2000指數上漲1.5%。

市場對於美中貿易關係和恆大債務危機的擔憂緩解，在美國掛牌的阿里巴巴和騰訊各大漲約8%。

知名牛仔褲品牌Levi Strauss & Co上季業績意外強勁且全年展望樂觀，股價勁揚8.5%。

後市投資人將關注下周展開的財報季。根據路孚特（Refinitiv）調查，分析師平均預估標普500指數成分股第三季每股盈餘成長29%。