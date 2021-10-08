因為市場樂觀預期美國民主黨、共和黨國會議員可能達成協議，以避免政府債務違約，美股四大指數均收紅，今(8)日台指期開漲0.22%、電子期開漲0.52%、金融期開0.71%。目前外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選中性不變，整體籌碼面中性偏多。
永豐期貨分析指出，預計短線反彈暫緩近日悲觀情緒，而本週企業將陸續公布9月營收，將牽動台股個股表現。
價差方面，台指期逆價差擴至-14.86點，電子期逆價差擴至-2.52點，金融期正價差縮至2.21點。在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加5237口至-9360口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加4538口至-18280口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3187口至-6503口。
近期國際股市隨著美國債務、中國恆大集團危機及能耗雙控實施等消息面訊息大幅波動，但短線上台股跌幅已深，不殺低與以少量操作為宜。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。