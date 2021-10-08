台達電(2308)9月合併營業收入為273.45億元，月增5.5%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為796.46億元，季增1.11%，創下單季歷史新高，台達電表示，目前訂單滿手，能見度已達年底，惟大陸大規模限電對供應鏈的影響及缺料是變數，若相關問題不嚴重，第4季有機會比第3季好。

各電源產品、IA、被動元件等各產品線訂單滿手，且缺料問題略為紓解，台達電9月合併營收為273.45億元，月增5.5%，年增2.02%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為796.46億元，季增1.11%，創下單季歷史新高；累計前9月合併營收2309.01億元，較去年同期成長13%。

就三大業務範疇來看，電源及零組件佔9月合併營收為59%，基礎設施約佔28%，自動化約佔13%。

近期大陸大規模限電，對電子產業供應鏈造成不小影響，台達電也謹慎看待，台達電表示，目前訂單滿手，能見度已達年底，惟大陸大規模限電對供應鏈的影響及缺料是變數，若相關問題不嚴重，第4季有機會比第3季好。