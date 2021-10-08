工業用蝶閥大廠捷流閥業訂單及出貨順暢，9月合併營收2.16億元，不單連續4個月成長，還創同期新高，第三季合併營收攀升至6.60億元，締造單季新高。第一季客戶延遲交貨，致使前三季合併營收17.94億元，年減幅縮減至1.77％，捷流力拚今年營收優於去年，改寫史上新高。

捷流9月合併營收2.16億元，年增12.35％，第三季合併營收達6.60億元，刷新單季新高紀錄，年增7.9％。前三季合併營收17.94億元，年減1.77％，創同期次高。

捷流表示，捷流採多元產業接單、全產品線一站式銷售服務策略，尤其全球產業持續投入資本支出，提升高質化產能、分散生產基地的趨勢，捷流來自石化能源、船舶、電機電子等產業客戶下單及拉貨持續拉升，第三季向來傳統出貨旺季，進一步擴大訂單出貨量能，帶動整體產能稼動率，是推升第三季營收創單季新高的關鍵。

捷流表示，近期中國能耗雙控政策地方政府實施限電令，對捷流大陸蘇州廠影響仍在可控範圍內，捷流在大陸蘇州廠、台灣土城一、二廠及觀音鑄造廠生產基地分散優勢，且鑄造原料供應商及自有廠內皆有庫存，可透過錯峰生產策略，有效因應客戶訂單需求。捷流近年因應缺工及滿足客戶訂單加大需求，提升生產基地半自動化生產比例，其中大陸蘇州廠今年第三季半自動化比例已從去年底約兩成提高至五成水準，持續優化閥門生產工序，同步針對台灣土城一、二廠進行預備產線規劃，有助於在外在因素干擾市場供貨缺口下，保持捷流自製工業閥門良好供貨穩定度，提高市場競爭力。

捷流指出，捷流看好整體訂單出貨，有望隨著各產業主要客戶加大拉貨力道而提升，並積極擴大集團全球業務接單動能，目前整體訂單能見度更長達至明年第一季，對第四季營運審慎樂觀。

捷流表示，捷流短期訂單出貨認列視全球缺櫃、塞港而定，捷流採取加大庫存及生產成本、費用管控，有望整體訂單認列進度，可隨明年第一季全球航運運力吃緊逐步緩解，推升未來營運更為明顯之成長動能。