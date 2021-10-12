在政府薪資補貼計畫即將結束前，英國9月新增就業人數創下歷史新高，在英國央行正在考慮其疫情爆發以來的首次升息之際，這個強勁的就業數據料將為其升息決定補上一劑強心針。

根據最新公布的數據，英國9月就業較8月增加20.7萬人，創下歷來最大增幅。

另一項官方數據顯示，在截至8月的3個月期間，英國失業率從5～7月的4.6%小跌至4.5%，符合經濟學家預期。

英國央行正在考慮升息，如果真的確定升息，該央行將成為新冠疫情爆發以來第一個升息的主要央行。英國央行目前正密切關注無薪假計畫結束後，有多少人失業。

根據智庫Resolution Foundation估計，這項計畫在9月30日結束時，可能還有約有100萬人參與。

匯豐資產管理宏觀和投資策略師Hussain Mehdi表示，這些數據為英國央行在年底前升息預留空間。央行貨幣政策委員會成員近來發表的鷹派論調顯示通膨疑慮已經成為關注焦點，這也降低了升息門檻。強勁的10月就業報告，可能促使央行最快在12月會議上宣布升息。