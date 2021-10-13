本次大秀以影片形式於獅子林商業大樓四樓電影院首映。（臺北時裝週提供）

孟耿如出席葉珈伶CHARINYEH的春夏系列大秀。（臺北時裝週提供）

孟耿如與設計師葉珈伶於獅子林商業大樓靜態展區合照。（臺北時裝週提供）

台灣時裝設計師葉珈伶CHARINYEH，上一季帶著大家回到愛國獎券盛行的1950-1980年代，本季持續以80年代的復古氛圍，結合台灣首部科幻災難特攝片《關公大戰外星人》（原名《戰神》），推出2022春夏系列「科學幻想」，並以電腦虛擬動畫結合真人時裝的方式呈現。

秀上也特別邀請藝人孟耿如一同觀秀，她以本季的金屬色系罩衫搭配色塊拼接的挖空緊身Bra Top出席，並為看秀也特別擦上銀色指甲油，配合此次的主題。另外她也表示「其實媽媽一直葉珈伶的粉絲，所以當她知道我要來看老師的秀時，很興奮。」無法現身現場看秀的孟媽媽，更直接向她詢問有沒有直播連結可以一起觀看。

秀後她表示「我覺得老師的設計都是簡單中求變化，這系列的都非常實穿，每套都想擁有。」本季與過去設計最為的不同之處在於，融入對於未來科技、時光旅行、平行宇宙等對於科學的想像，並運用有金屬色澤 布料、結合設計師的印花線條」手繪暈染點綴出細節，建構未來世界面貌;服裝結構則強調頭重腳輕的身形比例，反映早期科幻電影服裝不夠合身、不夠精準的剪裁，回溯歷史對前衛未來的想像空間。

本季以微電影形式呈現，「是因為疫情，所以才以影片方式呈現，希望透過網路讓世界的人看到臺灣服裝軟實力。」並選址於80年代建造的獅子林商業大樓裡的電影院首映，設計師表示「這裡是屬於那個年代的流行，在我剛上來臺北的時候，這附近是最熱鬧的地方。」大樓內部的霓虹燈飾除了扣合本季主題外，也象徵著夢幻與科幻的意象。