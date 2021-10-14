大陸國家統計局今(14)天發布2021年9月全國CPI（居民消費價格指數）和PPI（工業生產者出廠價格指數）資料。9月CPI年漲0.7％，漲幅比上月回落0.1個百分點；PPI上漲10.7％，漲幅比上月擴大1.2個百分點，並創下至少13年以來新高紀錄。

大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟進行解讀，9月受煤炭和部分高耗能行業產品價格上漲等因素影響，工業品價格漲幅繼續擴大。

從月度比較來看，PPI上漲1.2％，漲幅比上月擴大0.5個百分點。其中，生產資料價格上漲1.5％，漲幅擴大0.6個百分點；生活資料價格持平。受需求旺盛迭加供應持續偏緊影響，煤炭加工業價格上漲18.9％，煤炭開採和洗選業價格上漲12.1％，合計影響PPI上漲約0.50個百分點。

部分高耗能行業生產受限，價格上漲較多，其中有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲2.9％，水泥等非金屬礦物製品業價格上漲2.9％，化學原料和化學製品製造業價格上漲2.0％，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲1.8％，合計影響PPI上漲約0.57個百分點。另外，進口天然氣價格上漲等因素推動國內燃氣生產和供應業價格上漲2.5％，國際鐵礦石價格下降等因素帶動國內黑色金屬礦采選業價格下降8.7％。

與去年同期比較，PPI上漲10.7％，漲幅比上月擴大1.2個百分點。其中，生產資料價格上漲14.2％，漲幅擴大1.5個百分點；生活資料價格上漲0.4％，漲幅擴大0.1個百分點。

大陸統計局調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有36個，比上月增加4個。主要行業價格漲幅均有所擴大，其中煤炭開採和洗選業價格上漲74.9％，漲幅比上月擴大17.8個百分點；石油和天然氣開採業價格上漲43.6％，擴大2.3個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業價格上漲40.5％，擴大5.2個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲34.9％，擴大0.8個百分點；化學原料和化學製品製造業價格上漲25.5％，擴大1.5個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲24.6％，擴大2.8個百分點。上述6個行業合計影響PPI上漲約8.42個百分點，約占總漲幅的八成。

據測算，在9月10.7％的PPI年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為1.8個百分點，與上月相同；新漲價影響約為8.9個百分點，比上月擴大1.2個百分點。