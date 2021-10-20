根據經濟部投審會統計，110年1-9月核准僑外投資件數為1968件，較上年同期減少23.57％；在核准金額部分，投（增）金額計美金44億1773萬5000元（折合新台幣1325億3205萬元），較上年同期減少30.47％。投資件數、金額仍因全球新冠肺炎疫情持續，大型跨國企業投資活動趨緩，呈現負成長趨勢。

對大陸投資方面，110年1-9月核准對大陸投資件數為321件，件數較上年同期減少8.81％；核准投（增）資金額計美金28億6084萬2000元（折合新台幣858億2526萬元），較上年同期減少32.13％。另投資金額減少幅度較大，主要受大陸工資投資環境不若以往，以及美中貿易衝突、科技戰持續等因素影響，台商投資更趨謹慎觀望所致。

110年1-9月核准新設公司件數為1318件，新設公司投資金額美金24億8716萬3719元（折合新台幣約746億1491萬1566元）；另110年1-9月核准新南向國家來台投資件數為364件，較上年同期減少9.23％，投（增）資金額計美金5億9083萬元（折合新台幣177億2490萬元），較上年同期增加97.87％，其中投資來源地主要為新加坡、泰國及澳洲。

陸資來台投資方面，110年1-9月核准陸資來台投資件數為26件，較上年同期減少66.67％；投（增）資金額計美金3406萬2000元（折合新台幣10億2186萬元），較上年同期減少72.06％。投資件數、金額較上年同期減少主要仍是受到國際情勢變化，美中關係及兩岸情勢變動、經濟部修正大陸地區人民來台投資許可辦法等措施所致。

自98年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1487件，核准投（增）資金額計美金24億4534萬4000元（折合新台幣733億6032萬元）。

對外投資方面，110年1-9月核准（備）對外投資件數為306件，較上年同期減少24.63％；投（增）資金額計美金89億6892萬9000元（折合新台幣2690億6787萬元)，較上年同期增加33.23％，主要因110年1-9月核准環球晶圓股份有限公司以美金25億元（折合新台幣750億元）增資新加坡GWAFERS SINGAPORE PTE. LTD. 暨間接投資德國GLOBALWAFERS GMBH收購德國SILTRONIC AG（世創電子）等大型投資案所致。

另110年1-9月核准（備）對新南向國家投資件數為97件，較上年同期減少27.61％，投（增）資金額計美金54億5847萬1000元（折合新台幣1637億5413萬元），較上年同期增加178.27％；其中投資主要集中於新加坡、越南、泰國等地。