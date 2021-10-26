中國紀檢監察報今（26日）報導，大陸中央紀委國家監委通報了2021年1至9月全國紀檢監察機關監督檢查審查調查情況

報導稱，2021年1至9月，大陸全國紀檢監察機關共接收信訪舉報284.2萬件次，處置問題線索136.4萬件，談話函詢25萬件次，立案47萬件，處分41.4萬人(其中黨紀處分34.5萬人)。處分省部級幹部22人，廳局級幹部2058人，縣處級幹部1.7萬人，鄉科級幹部6萬人，一般幹部6.7萬人，農村、企業等其他人員26.8萬人。

2021年1至9月，大陸全國紀檢監察機關運用「四種形態」批評教育幫助和處理共147.4萬人次。其中，運用第一種形態批評教育幫助105.3萬人次，佔總人次的71.5％；運用第二種形態處理32.2萬人次，佔21.9％；運用第三種形態處理4.6萬人次，佔3.1％；運用第四種形態處理5.2萬人次，佔3.6％。