台銀董事長呂桔誠今日表示，台灣經歷轉單效應、台商回台、政府推動前瞻基礎建設、鼓勵台商投資5＋2，近兩年已經呈現效果，因為台灣一直在做準備、也已經準備好了。他說，過去三年台灣從「小倉鼠」的碎步快行，今年牛年會發揮韌性，到了明年便是「虎虎生風」是一個好年。

呂桔誠表示，從美中貿易戰以來加上疫情催化，世界經濟地位開始有所轉變，過去經濟成長率好的國家都有碰到逐漸下滑情況，包含台灣，這是無可避免的，但是當世界只要有一個重大變化，危機就可能是一個轉機。

台灣銀行「2022壬寅虎年新品上市發表會」26日舉行，「壬寅虎年彩色鍍金精鑄銀幣」（左）與「台銀金鑽條塊虎年生肖版」（右）正式亮相。（范揚光攝）

台灣經歷轉單效應、台商回台、台灣企業更積極投資，加上前瞻基礎建設等，正好在這兩年呈現效果，並且看見成果，因為準備好了，包含經濟、金融與財政措施以及環境等，使得中高附加價值的台商回到台灣投資。而正好全球供應鏈發生狀況的時候，台灣正好站在浪頭上、有出色的表現，比其他國家好，不只反映在經濟成長率，進一步反映在產業上，包含關鍵性產業、半導體產業。

政府協助台商回台不只補貼，還有技術、工業區土地、未來人才供給這5年來政府的準備是可以得看見。所以台商投資三大方案，總投資已經達到1.3兆元。

台銀則積極支持台商，三大方案已經核准超過150案，金額大約1000億元。而台商所帶動是雙倍效果，台銀貸款1000億元，就會帶動台商投資2000億元。