中碳公司（1723）受惠原油價格的支撐，與油價連動的煤化學產品價格，自今年第二季起明顯上漲，碳材料在台灣、大陸的客戶提貨穩定，另有日本、東南亞數家新客戶建置的儲能及車、船用電池工廠，已完工進入量產，訂單量明顯增加，使得9月單月營收創7年新高，自結前9月每股稅前盈餘達4.43元。

中碳14日表示，除了在大陸的電動巴士電池廠老客戶，已在擴建新廠，另有籌建電動車與儲能用電池廠的大陸、歐洲新客戶加入，既有日本及東南亞客戶建置的鋰電池廠，則已完工進入量產，自今年起增量提貨，預期需求量將倍數增加。

中碳指出，隨著這些客戶的建廠擴產，中碳已於屏南廠啟動興建碳化爐第二條產線，並評估增量擴建所需要的石墨化產線設備。

中碳說，中碳累積豐富的碳材料多元化產品技術及經驗，近年來積極發展精碳產業，除鋰電池負極材料之外，在超級電容及先進鉛酸電池用的活性碳方面，已有台灣、大陸及東南亞多家客戶穩定提貨之中。

另，持續積極開拓等方性石墨塊材在放電加工電極碳棒、墊圈/片、金屬及玻璃等鑄造壓模的模具等產品的生產拓銷，希能推升中碳營運成長的動能，朝著成為台灣精碳材料的領航企業目標不斷邁進

中碳9月底攜手鴻海、碩禾及榮炭簽署材料開發合作備忘錄，由中碳供應高性能介相石墨碳微球，碩禾提供矽/矽氧材料技術，搭配榮炭高性價比的人造石墨，合成高性能負極材料，供鴻海導入電動車動力電池製程。

中碳表示，這項競爭優勢的整合，將加速電池負極材料技術研發的進程，為台灣電池產業鏈注入強大的能量，預期在台灣業界籌畫的電動車開放平台以及電動巴士國產化之推動上，扮演關鍵的角色。