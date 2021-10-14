晶圓代工廠台積電正式拍板決定赴日本投資設立晶圓製造廠，預計2022年開始建廠，初步規劃以22奈米至28奈米特殊製程為主，將於2024年量產。
台積電今天下午舉行線上法人說明會，總裁魏哲家會中正式宣布日本建廠計畫。他表示，台積電將在日本設晶圓製造廠，將以22奈米至28奈米的特殊製程為主。
魏哲家指出，日本晶圓廠預計2022年啟動建廠計畫，並將於2024年量產。
他強調，擴展全球生產據點將使台積電能夠接觸全球人才，更能滿足客戶需求，從投資中獲取適當的報酬，並為股東帶來長期的獲利成長。
晶圓代工廠台積電正式拍板決定赴日本投資設立晶圓製造廠，預計2022年開始建廠，初步規劃以22奈米至28奈米特殊製程為主，將於2024年量產。
台積電今天下午舉行線上法人說明會，總裁魏哲家會中正式宣布日本建廠計畫。他表示，台積電將在日本設晶圓製造廠，將以22奈米至28奈米的特殊製程為主。
魏哲家指出，日本晶圓廠預計2022年啟動建廠計畫，並將於2024年量產。
他強調，擴展全球生產據點將使台積電能夠接觸全球人才，更能滿足客戶需求，從投資中獲取適當的報酬，並為股東帶來長期的獲利成長。
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