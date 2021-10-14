KPMG安侯建業指出，KPMG於14日宣布未來三年將投入超過15億美元在全球ESG（環境、社會和治理）議題上，聚焦解決方案五大項目包括解決方案如全球脫碳、培育人才、支持發展中國家、合作聯盟、傾聽倡議等。

因持續投資氣候變遷和ESG解決方案與技術，KPMG透過辨識氣候商機與風險的數位工具「Climate IQ」協助企業減碳，此外KPMG將開發專有的審計工作流程技術，以提供與財務審計工作相同品質和嚴謹性的ESG確信服務。

另KPMG將為全球22.7萬名員工提供ESG培訓，協助建立ESG技能，包括開發可應用於KPMG全球組織的學習框架和解決方案，將從數百名KPMG資深合夥人開始，延伸至全球KPMG所有的員工。

在支持發展中國家方面，KPMG針對東地中海、非洲、亞太和拉丁美洲等發展中國家推出新興市場加速器，確保世界上缺乏專業知識和資源的地區擁有值得信賴顧問團隊，以支持其推進聯合國永續發展目標經濟和社會發展。

而合作與聯盟部分，KPMG與外部組織包括聯合國教科文組織UNESCO、推動永續創業家及社會創新的非營利組織Enactus、全球報告倡議組織GRI、微軟和ServiceNow密切合作，共同建立新的工具和解決方案。

為協助全球ESG策略藍圖的倡議，KPMG也發起「為永續未來發聲」的新活動，提供一個平台傾聽和倡議，讓思想家擴大聲量，從氣候變遷到性別和種族平等關鍵議題發表意見。

KPMG全球主席暨執行長Bill Thomas表示，ESG將成為KPMG全球組織浮水印，以全球規模、專業知識、技術等提供解決方案和服務，克服地球和社會所面臨的挑戰。KPMG IMPACT和ESG全球負責人Richard Threlfall指出，KPMG是第一家針對世界經濟論壇（WEF）的永續發展指標進行透明揭露的專業服務機構，訂出一系列科學基礎目標，包括2030年成為淨零排碳組織的宣誓。

在台灣ESG大爆發之際，KPMG安侯建業聯合會計師事務所主席于紀隆表示，世界不永續的風險與挑戰來到空前的臨界點，如果全球變革不加大力道，後果不堪設想，KPMG發布更具雄心的全球ESG策略藍圖，勢必會成為台灣社會與所有台商啟動永續轉型大業的最佳後援。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所執行長曾國禓認為，KPMG全球ESG策略藍圖將涵蓋專業服務，透過空前的鉅額投資開發出科技與專業能量，支持客戶翻轉負面衝擊。KPMG安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠表示，運用專業知識與技能將為世界與台灣邁向永續發展點燈照路。