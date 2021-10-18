中共中央政治局18日召開會議，中共中央總書記習近平主持會議。會議決定，中國共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議於11月8日至11日在北京召開。

據《新華社》報導，在會議上，中共中央政治局聽取了「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議稿」在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將決議稿提請十九屆六中全會審議。

會議認為，這次徵求意見發揚民主、集思廣益，廣泛聽取了黨內外各方面意見和建議。習近平主持召開黨外人士座談會，當面聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見。各地區各部門各方面和黨的十九大代表對決議稿給予充分肯定，一致贊成決議稿的框架結構和主要內容，認為決議稿實事求是、尊重歷史、主題鮮明、總結全面，同時提出許多很好的意見和建議。

值得注意的是，「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」若通過，這將是繼1945年4月20日中共第六屆七中全會通過「關於若干歷史問題的決議」，以及1981年6月27日中共第十一屆六中全會通過「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」後，中共通過的第三個歷史決議。