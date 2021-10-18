在過去幾周上漲後的獲利了結下，18日日股走弱。不過，豐田汽車暗示，雖然車用晶片短缺，但應該還是可以實現全年預定生產數量後，汽車類股一片漲聲。日經指數收29,025.46點，跌43.17點或0.15%。東證收2,019.23點，跌4.7點或0.23%。
三井住友信託資產管理認為，許多投資人將日經兩萬九視為停利點，因此大盤有賣壓，但中國大陸恒大財務危機的日後發展，也是一個利空因素。
由於全球晶片持續短缺，豐田汽車11月的產量將減15%，但表示12月後將增加產能，以期達成全年的目標產量，豐田股價漲2.22%。
豐田帶動下，汽車類股幾乎全面上漲，鈴木汽車漲2.43%，速霸陸漲1.95%，汽車零組件製造商電裝也漲3.16%。
資源相關類股因大宗物資上漲跟著沾光，三井礦業漲5.23%，住友金屬漲2.75%，石油勘探業者帝石也漲4.88%。
IT諮詢顧問業者BayCurrent Consulting大跌14.31%，因為季報數字低於市場預期，不過2021年迄今，股價仍大漲近1.5倍。
金融科技新創業者Money Forward因季報虧損超過預期，股價大跌12.42%。
人力資源業者保聖那，因季報表現不佳股價跌7.76%。
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