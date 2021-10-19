經濟部投審會今日通過三件對外投資案，其中包括凱基銀行和友達等兩件對大陸投資案，共計約新台幣309億4411萬元，一件泰金寶投資英屬維京群島案，約新台幣74億8899萬元。

對中國大陸投資部份包括凱基商業銀行以人民幣7.4億元(約折合美金1億1462萬5608元)，增資大陸地區投資事業蘇銀凱基消費金融有限公司，從事經營消費金融相關業務。

另一件是友達光電為因應高階筆記型電腦之強勁需求，暨保持對友達光電(昆山)經營獨立及自主性，以人民幣39億9520萬9794元(約折合美金6.17億元)，間接受讓取得友達昆山公司49％股權，暨以美金3億8400萬元增資友達光電(昆山)。

其他對外投資，為泰金寶電通以美金2億7000萬元對外投資英屬維京群島LOGISTAR INTERNATIONAL HOLDING，經營電子產品和通訊產品及其零組件批發業務。