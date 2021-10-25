美國半導體巨頭英特爾上周四(21日)盤後公布最新一季度的財報，預計未來2到3年毛利率將下降至51%-53%，由於過去英特爾毛利率維持在60%之上，讓市場對其資本支出將壓抑股東權益報酬，導致英特爾股價重挫逾11%。外媒指出，英特爾轉行面臨一系列問題，若無法說服投資人，它有技術可以支撐營運，不然單靠美國政府補助很難走得更遠。

據《華爾街日報》報導，英特爾的核心業務資料中心銷售額增長10%，但營收跟營業利潤沒有達到市場預期，該公司PC方面的銷售額在實現7個財季增長後出現緊縮，英特爾也面臨其它晶片製造商的一樣的問題：供應短缺，同時生產PC客戶也被零組件短缺跟疫情爆發後需求進入放緩區間而拖累。

英特爾正在打造一系列轉型計畫，追尋在先進製程追上競爭對手，並協助客戶設計晶片架構。已經有許多分析師在預估，英特爾轉型計畫，將導致英特爾毛利甚至低於50%之下，這打破英特爾20年來在營運獲利表現的水平。

原本外界預期英特爾會在下個月的分析師會議才會提到相關投資細節，但隨著英特爾宣布首席財務長George Davis預計明年5月退休，英特爾將會議延後至明年2月，讓新任財務長可以早點參與轉型計畫，避免接任之際，就接下震撼彈。

英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)表示，他相信英特爾新生的晶圓代工業務最終能夠擁有與目前這一業務領域的領先者非常接近的利潤率結構。晶圓代工領域領導者、全球晶圓代工龍頭台積電今年第三季財報揭露，毛利率落在51.3%、接近財測高標，雖然比起上季的50%表現更好，但通常台積電毛利率低於英特爾，過去5年平均也低於50%。台積電的第四季財測顯示，毛利率有望往51％～53％前進。

為了保持晶圓代工業務競爭力，台積電今年4月宣布將未來3年資本支出調高至1000億美元，今年就占300億美元，英特爾則是落在180億190億美元。不只是邏輯晶片製造商，美國記憶體大廠美光稍早也宣布新的長期計畫，規模相較於過去也是大幅提升，顯示半導體長料需求強勁的態勢。

美國商務部今年上半年也通過520億美元的半導體補助法案，基辛格不斷投書、喊話，要求這筆補助全拿，甚至暗指不該把補助給於台積電這種不把技術根留美國的外企，但《華爾街日報》認為，英特爾最終不得不說服投資人，該公司有技術重新獲得半導體產業的優勢地位，不然僅靠美國政府補助，不會讓這家公司走得更遠。