中國人民銀行副行長劉桂平日前表示，必須看到，中國以煤為主的能源格局和以煤電為主的電力結構短期難以根本改變。國民經濟向綠色低碳轉型是一個動態優化過程，金融既要支持經濟高品質發展，又不能簡單過快地退出傳統能源領域。

上海證券報26日引述他在外灘金融峰會的講話指出，實現「雙碳」目標是經濟高品質發展的內在要求，必須徹底轉變經濟增長方式。金融需要通過對更高標準、更高效率產能的支持，引導對傳統落後產能的「減量替代」，從而逐步實現能源結構轉型。

他表示，相比綠色金融，轉型金融可應用於碳密集和高環境影響的行業、企業、專案和相關經濟活動，服務物件具有更大的靈活性，更好的適應性。

劉桂平並表示，當前的工作至少應考慮四個方面，一是對標碳達峰碳中和目標要求，進一步深化和完善綠色金融體系；二是有序開展氣候風險壓力測試，前瞻性應對氣候變化可能帶來的金融穩定問題；三是不斷強化碳市場功能，運用金融的力量推動碳定價機制建立完善並高效運行；四是加強財政政策與貨幣政策的協同配合，有效形成政策合力。

中國中共中央、國務院24日晚間公佈「關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見」。這份雙碳目標的頂層設計檔指出，要處理好減污降碳和能源安全、產業鏈供應鏈安全、糧食安全、群眾正常生活的關係，有效應對綠色低碳轉型可能伴隨的經濟、金融、社會風險，防止過度反應，確保安全降碳。

大陸國家發改委主任何立峰撰文指出，做好碳達峰碳中和工作，要堅持先立後破，處理好減污降碳和能源安全、產業鏈供應鏈安全、糧食安全和群眾正常生活的關係；從源頭和入口形成有效的碳排放控制閥門，提前佈局低碳零碳負碳重大關鍵技術。