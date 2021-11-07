據大陸海關總署今(7)日公佈數據顯示，今年前10個月，大陸進出口總值31.67兆元(人民幣，下同)，年增22.2％，比2019年同期增長23.4％。大陸加入世界貿易組織（WTO）20年來，貨物貿易已從世界第6位上升到第1位。

其中，今年前10月，出口17.49兆元，年增22.5％，比2019年同期增長25％；進口14.18兆元，年增21.8％，比2019年同期增長21.4％；貿易順差3.31兆元，年增25.5％。

按美元計價，今年前10個月進出口總值4.89兆美元，年增31.9％，比2019年同期增長30.7％。其中，出口2.7兆美元，年增32.3％，比2019年同期增長32.4％；進口2.19兆美元，年增31.4％，比2019年同期增長28.6％；貿易順差5106.3億美元，年增36.6％。

單看今年10月，大陸進出口總值3.34兆元，年增17.8％，月減5.6％，比2019年同期增長23％。

其中，10月出口1.94兆元，年增20.3％，月減2.1％，比2019年同期增長29％；進口1.4兆元，年增14.5％，月減10％，比2019年同期增長15.6％；貿易順差5459.5億元，年增38.4％。

按美元計價，10月大陸進出口總值5159億美元，年增24.3％，月減5.3％，比2019年同期增長34.5％。

其中，出口3002.2億美元，年增27.1％，月減1.8％，比2019年同期增長41％；進口2156.8億美元，年增20.6％，月減9.7％，比2019年同期增長26.4％；貿易順差845.4億美元，年增47.5％。