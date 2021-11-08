聖暉(5536)第3季合併營收為50.32億元，為歷年同期新高，年增51.77％，主要整體工程施作認列及化學品供應與分裝系統設備銷售增加，稅後歸屬母公司業主淨利3.27億元，年增73.06％，每股稅後盈餘5.71元。累計前3季合併營收140.51億元，年增37.05％，稅後歸屬母公司業主淨利8.37億元，年增20.19％，每股稅後盈餘14.66元。

第3季台灣、其他(含東南亞)等地區營收分別較去年同期提升55％及182％，另外，來自半導體產業營收年增達128％。因應今年以來缺工、原物料價格上漲等影響，聖暉在原料採購成本、專案工程人力做最有效率分配，物料、工資及運輸費用上漲已逐漸轉嫁，第1季至第3季毛利率分別為14％、16％及17％，呈現逐季成長態勢。

受中美貿易戰影響，近兩年大陸區域占比下滑，2020年比重降至50％，今年上半年進一步降至44％，東南亞市場則以越南、泰國、印尼為主，占比持續提升，第2季東南亞疫情較為嚴峻，在建工案受當地疫情而遞延，但隨著疫情趨緩，加上大陸能耗雙控恐導致廠商再出現一波廠商移往東南亞，尤其是能源消耗較大的行業，聖暉在東南亞地區接單可望持續增加。目前聖暉在手訂單已經可達明年上半年，將持續貢獻營收及獲利。