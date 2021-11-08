受到面板跌價衝擊，友達（2409）10月合併營收較前一個月下滑7.9％，但仍守穩在300億元大關之上，這也是友達月營收連續六個月維持在300億元之上。

面板雙虎第三季獲利優於預期，而且11月電視面板價格跌幅收斂，面板股價反彈。8日友達上漲1.93％作收，收盤價21.1元，成交量約18.23萬張。

友達公佈2021年10月自行結算合併營收為新台幣303.8億元，較上月減少7.9％，與去年同期相比增加18.1％。10月份面板總出貨面積達208.4萬平方米，較9月份減少4.3％。

對於第四季展望，友達預期，第四季出貨面積減少5％以下，平均出貨單價下降大約5％，相對於電視較為疲弱，IT、工商應用需求和銷售價格還是不錯。第四季是面板業傳統淡季，友達工廠將安排試量產、歲修。IT產品有穩定的產能佔有率，PID、工控、商用產品的單位面積售價高，友達會依照各別產品線動態調整產能。雖然第四季到明年第一季產業會有一些修正，不過後疫情時代回到辦公室上班，商務需求支撐IT買氣。美國為了確保年底節慶通路銷售無虞，祭出90天衝刺的清港活動，預期塞港狀況將改善，帶動消費回溫。