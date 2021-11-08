瓦城泰統10月份營收4.13億元，月增34.94％，年增1.31％，營運回溫挹注業績表現恢復正成長，創下同期歷史新高。業績動能主要來自百貨週年慶及振興五倍券的雙重利多，帶動來客人流與客單消費，加上雙十連假加持，加速內用業績回升。

瓦城表示，展望後市，隨傳統聚餐旺季即將到來，第四季動能可望持續轉強，瓦城亦規劃推出季節新菜吸引來客，並持續強打振興五倍券的三大通路優惠，強攻年底聚餐旺季商機，第四季業績樂觀可期。

餐飲規範於10月5日起大幅鬆綁，取消內用隔板或安全間距，加快來客回流人數；受惠於全台百貨週年慶熱烈進行，強勁提升集團旗下百貨通路店點營運表現，加上振興五倍券及好食券的雙重助攻，於雙十連假迎來近幾個月內用業績最高峰，為10月業績轉正交出亮麗成績單。

隨國內疫情趨緩，搶疫後報復性聚餐商機，時時香於10月25日進駐松山車站開出第4家分店，為業績成長挹注新動力；同時，振興五倍券啟用將滿月，據經濟部統計近2000萬民眾領取使用，好食券也超過400萬民眾完成登記，隨著第二波紙本券於11月8日起領取，可望再帶來一波消費高峰，瓦城集團日前順勢推出行銷活動，「25倍異國美味Fun大回饋券」，同步提升來客與客單消費外，更可望透過回流消費，進一步擴大聚客效果。

看好振興五倍券效益發酵，瓦城亦持續強打消費好康，首波持任一面額振興券消費即可獲贈「5倍異國美味Fun大回饋券」實體券活動，「以券換券」策略已帶來第一波效應，預估後續之「500元人氣招牌菜組合」與「三大通路優惠大禮包」可再為實體店面或線上平台帶入回流消費並加乘行銷效果，持續為第四季加添營收動能。