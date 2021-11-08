材料-KY(4763)受惠絲束需求持續強勁，推升10月單月營收為新台幣2.26億元，年增4%，為同期新高，前10月營收為新台幣21.71億元，較去年同期成長14%，也創同期歷史新高。展望第四季，由於歐美逐漸解封，鏡框的終端需求將維持強勁，受旅遊限制影響的免稅商店也可望逐漸恢復，帶動絲束需求。再者，由於貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，材料看好醋片在中國大陸的內需市場，而材料新的醋片產能已開始量產，樂觀看待今年營收再創新高，有機會達到雙位數成長。

材料10月營收為歷史同期新高，主要由於絲束需求持續強勁。醋片方面由於9月份出貨量大庫存出清，加上出貨排程影響致使本月營收略少，然而需求端仍相當強勁。此外，新醋酐廠開始量產，除供自用有利降低及穩定生產成本外，並於十月份開始小量外賣。

在產能規劃方面，材料絲束廠年設計總產能目前為16000噸，因應未來絲束需求與營運成長，本公司擬將現有絲束廠廠區施以整頓清出空間以備擴充產線，目標明年新增4000噸絲束產能。