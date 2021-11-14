繼醬油、鹽、醋等調味料相繼漲價後，有「大陸麵業第一股」之稱的克明食品，以及另一A股上市公司涪陵榨菜近日也宣布上調產品價格。初步統計，自10月下旬以來，A股至少有13家食品業上市公司宣布產品漲價，引發市場關注。

陸媒紅星資本局報導，大陸調味料巨頭海天味業於10月25日調漲醬油、蠔油等產品出廠價格，漲幅為3％至7％不等，打響漲價第一槍。另外，大陸瓜子生產商洽洽食品、有「大陸最大製醋企業」之稱的恒順醋業、調味料業者加加食品也陸續調漲產品價格。

除了上述公司以外，克明食品也在11月12日公告，將於12月1日起上調各系列產品價格，這也是該公司自2012年上市以來首次公告漲價，其主要產品為麵條、麵粉等。涪陵榨菜日前宣布，調漲部分產品出廠價格3％至19％不等，已於11月12日下午5時開始實施。

報導指出，上述公司漲價的原因大多是「成本持續上漲」，包括原材料、運輸、人工、能源等成本費用上漲所致。

券商平安證券報告指出，受行業競爭及傳導週期影響，產品漲價較原材料成本上升存在一定的滯後期，產品漲價較原材料成本上漲，一般有一季至兩季的滯後。例如2021年8月，榨菜原料莖用芥菜成本上漲，有投資者提問涪陵榨菜是否有影響，該公司回應，莖用芥菜價格上漲所產生的成本壓力，將會在下半年至2022年上半年期間顯現。