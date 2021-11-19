受到第4季消費旺季需求及近洋線旺季，市場傳出貨櫃三雄近期陸續調漲近洋線運價，且不僅東南亞運價調漲，兩岸航點運價也調漲，法人預估，長榮(2603)、陽明(2609)及萬海(2615)第4季營運可望淡季不淡。

第4季是貨櫃海運近洋線旺季，且運能吃緊，貨櫃三雄業者最近通知客戶，將調漲近洋線運價，其中長榮已發函給客戶將調漲台灣至菲律賓以及台灣至東南亞運費，從11月29日至12月10日，高雄至菲律賓每TEU(20呎櫃)調高100美元以上，每FEU(40呎櫃)調高200美元，特殊櫃45呎調高200美元；至於高雄至菲律賓以外的全東南亞航點每TEU上調200美元以上，每40呎櫃調高400美元，特殊櫃45呎調高400美元，且原報價條件有含文件、封條、電放費者將全數恢復正常收取；據了解，不僅高雄出口的運價漲價，台北出口也漲。

市場也傳出，不僅東南亞運價調漲，兩岸航點運價也調漲。

由於運價指數維持在高檔，法人預估，長榮、陽明及萬海第4季獲利可望優於去年同期，不過今天3家公司股價未受激勵，盤中股價均開高走低。