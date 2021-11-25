國際鎳價上漲，倫敦金屬交易所(LME)鎳價大漲至近每公噸2.1萬美元高檔，隨著主要原料價格續漲，有利支撐上游廠燁聯(9957)12月不鏽鋼價，對加工廠商彰源(2030)、允強(2034)、運錩(2069)等業者營運亦有利。

倫敦金屬交易所(LME)期鎳周四大漲497美元至20846美元，回到今年的高檔水準；主要因全球主要消費國中國，在政府宣布要扶持房地產行業後，市場預期將提振金屬需求前景。

今年LME鎳價幾乎一路上攻，隨著主要原料鎳價上漲，不鏽鋼價今年也呈現強勁的漲勢。因鎳價走揚，上游廠燁聯11月的300系內銷每公噸調高1500元，為連續第二個月漲價，外銷則為平盤。

本季以來，不鏽鋼價續漲，燁聯10月內銷304系熱、冷軋鋼板及鋼捲每公噸大漲7000元，430系列每噸漲4000元；外銷部份，304系列每噸漲200~250美元，430系列每噸漲50~100美元，整體漲幅高過市場預期。

目前不鏽鋼市場買氣平平，但隨著倫敦金屬交易所(LME)鎳價續漲，增加成本，使得不鏽鋼流通價仍具支撐，加上印尼青山集團續調高不鏽鋼價，12月燁聯盤價可望力守平盤。業者第四季營運也可力守高檔水準。

上游燁聯、唐榮(2035)今年以來不斷調升不鏽鋼價，目前市場終端需求平穩，沒有追漲力道出現，使得下游轉嫁壓力漸增。但整體而言，受惠鋼價走揚、銷量穩健，不鏽鋼加工廠彰源(2030)、允強(2034)、運錩(2069)等第四季營收、毛利率表現可望撐於高檔，全年將交出好成績。