華新斥資在印尼建鎳生鐵廠，第三季生產線全面開出，但囿於當地缺電，自建電廠預計年底完成，明年元月可正式啟用，華新期望印尼鎳生鐵廠4條產線年產3.6萬噸鎳金屬，明年第一季可望滿載。

華新第三季不鏽鋼、電力線纜及銅材價量齊揚，又認列華新科及華邦電等轉投資事業獲利挹注，印尼青山鎳生鐵廠開始投產，貢獻營收及獲利，單季淨利歸屬母公司45.24億元，EPS從去年同期0.56元倍增至1.32元，創同期新高。前三淨利歸屬母公司99.96億元，EPS由去年1.46元倍增至2.92元，創同期第三高。

華新指出，華新斥資在印尼青山建鎳生鐵廠總計4條產線，年產3.6萬噸鎳金屬，產線第三季全數開出，受限於印尼青山園區供電不足，第二季生產1000多噸增加至4200噸。新自建電廠預計年底完工，明年元月正式啟用，期望明年第一季產能可以滿載。

國際銅、鎳價走揚，華新將原物料上漲反映在電力線纜、銅材及不鏽鋼報價上，其中不鏽鋼報價從5月起，連續7個月漲價，12月考量持續調漲不鏽鋼盤價，恐影響客戶接單能力，進而喪失競爭力，為求產業共好，維持平盤。