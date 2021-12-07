華郵：受邀者良莠不齊折損拜登民主峰會光環

拜登政府廣邀世界110個國家地區舉辦民主峰會，但不乏人權劣跡斑斑者受邀、歐盟成員國反被拒於門外的情況。美國媒體認為自家的民主倒退，也是舉辦民主峰會一尷尬挑戰。

美國國務院曾就10多項嚴重人權問題嚴厲警告巴基斯坦，從私刑處決、限制宗教自由、人口販運乃至異議者「被失蹤」等不一而足。但訂於9日登場、為期兩天聚焦對抗威權主義的民主峰會上，巴基斯坦也是110個受邀與會者之一。

「華盛頓郵報」指儘管白宮否認，但民主峰會的邀請名單看起來就是非黑即白把世界一分為二，如此做法引起不同國家間的緊張與憤怒，強調地球並非二元，特別是受邀者中有人民主資格無可厚非，但有些卻頗具爭議。

巴基斯坦、菲律賓等屢遭美國抨擊法外處決的國家受邀，而歐盟成員的匈牙利、北約盟國的土耳其則被拒於門外，白宮始終對此打迷糊仗。

在被問到邀請與會的標準時，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天只語焉不詳表示，納入與會或受邀不代表認可對方的民主作為，未受邀也不代表其民主被否定。

匈牙利政界領袖抨擊，拜登政府擺明是藉機懲罰他們過去與川普交好。作為歐盟成員裡唯一沒受邀者，匈牙利已阻撓歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在峰會上代表歐盟發言。雖然這不影響范德賴恩屆時發表談話，但歐盟在峰會的正式聲明勢必得收斂，因為內容需全體歐盟成員一致同意。

華郵指出，美國很難在邀請印度與會的同時排除巴基斯坦，以免峰會因印巴這兩宿敵擺不平而橫生枝節。自從今夏狼狽自阿富汗撤軍後，拜登政府也希望日後與塔利班打交道時能有巴基斯坦配合。

「自由之家」主席阿布拉莫維茨（Michael J. Abramowitz）表示，他不認為這是美國在為各國民主打成績，而是號召志同道合的夥伴對抗威權主義威脅；前美國駐緬甸大使密契爾（Derek Mitchell）也表示，這種場合很難擺脫地緣政治考量。

未受邀的俄羅斯稱美國發起所謂民主峰會「試圖將多彩的現代世界變成黑白分割的世界」，中國則譏諷美國拼湊所謂民主峰會，兜售「民主對抗威權」敘事，其實質就是冷戰思維復辟，挑動對立以維自身霸權。

對一些美國的亞洲盟邦而言，受邀與會反而為難，因為多少還是要兼顧北京的觀感。像是與中國政、經關係密切的南韓，就刻意保持低調與會，也婉拒在峰會上高談闊論；其他與會者如印尼與馬來西亞，也都不想變成美中地緣競爭的夾心餅乾。

華郵指出，拜登政府號召民主峰會面臨的另一大尷尬挑戰，是美國本身已非一個運作良好民主國家的完美典範。

自由之家在2021年全球自由報告（Freedom in the World 2021），給美國的分數為83分，遠低於10年前的94分（報告評分範圍從0到100），尤其今年1月6日美國國會山莊遭川普支持者攻佔釀出死傷，更是重創盟邦對美國民主的觀感。