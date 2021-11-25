電源元件廠勝德(3296)受新台幣匯率升值及銅價大漲影響，前3季每股淨損達0.81元，為提升獲利能力，公司除加大高毛利產品出貨占比，拓展產品應用，因應中美貿易戰設立的越南廠也將於明年第1季正式量產，降低關稅衝擊，勝德董事長周義雄表示，明年一定會賺錢。

勝德今天下午舉行法說會，勝德主要產品為資訊週邊防雷擊電源插座、物聯網智慧家庭用電安全產品及視聽音響電源濾波器等，公司近幾年亦朝利基市場佈局，包括：專業智能影音後裝市場、IT伺服器電源適配器、戶外配電盤突波保護器、戶外電源及醫療市場等專用電源，以及電力備源系統UPS等。

中美貿易戰自2018年開打，美國針對大陸進口商品課徵25%關稅，勝德除與客戶共同分擔關稅，亦於越南建置新廠，原本越南廠預計今年開始投產，受到越南新冠肺炎疫情大爆發影響，越南廠延至今年第4季才開始試產，明年第1季才正式量產，周義雄表示，越南廠量產後，可望完全解除美國進口關稅對客戶及公司營運的衝擊。

根據勝德預估，越南廠全產後，占整體生產比重將達70%，大陸廠生產比重將降至30%。

勝德今年前10月合併營收為27.29億元，年成長38.4%，但受到新台幣匯率大幅升值、銅價及海運價格大漲，且越南廠未能如期於今年量產影響，前3季稅後虧損達7795萬元，每股淨損為0.81元。

展望明年，勝德除加大高毛利產品占比，提高新產品滲透率，勝德預期，隨著美國QE結束，銅價可望較今年下滑，公司可望於明年第2季轉虧為盈。

周義雄表示，今年對公司是很辛苦的一年，不過在越南廠量產後，可望解除關稅成本壓力，加上公司已陸續向客戶調漲價格反應成本，明年會比今年好，一定會賺錢。