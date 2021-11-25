工業電腦廠樺漢(6414)2021年第四季營運可望持穩高檔，且目前在手訂單突破1100億元，明年目標營收突破千億元關卡、稅後淨利成長10～15％。同時，集團策略結盟Google Cloud發展「智慧工業與智慧城市」創新業務模式，積極搶攻工業元宇宙（IMVS）商機。

樺漢股價13日觸及233.5元的近4月高點後，隨後漲多回測211元支撐，今（25）日小幅開高震盪，隨後在買盤敲進下放量勁揚4.18％至224.5元，截至午盤維持近4％漲勢，領漲工業電腦族群。不過，三大法人本周迄今合計賣超214張。

樺漢受惠業外收益增加挹注，第三季歸屬母公司稅後淨利創3.63億元次高，季增20.57％、年增31.7％，每股盈餘（EPS）3.78元。前三季歸屬母公司稅後淨利8.61億元、年增達13.03％，亦創同期新高，每股盈餘8.98元。

樺漢10月自結合併營收80億元，雖月減12.39％、仍年增5.56％。累計前10月合併營收744.41億元、年增12.56％，雙雙續創同期新高。總經理蔡能吉指出，零組件缺料已逐季緩解，訂單滿足率提升至7成，目前在手訂單達1100億元，其中樺漢個體亦突破百億元。

展望後市，蔡能吉預期第四季缺料可望進一步紓緩，訂單出貨比（B/B Ratio）估自1.3續降至1.25～1.28。朱復銓表示，樺漢第四季營運有機會持穩高檔，帶動全年營收成長達17～19％，明年若缺料狀況縮減2～3成，目標營收突破千億關卡、獲利成長達15～20％。

此外，樺漢看好科技防疫、數位轉型加速全球產業變革，AR/VR工業硬體支出市場規模看旺，配合公共基建、智慧物流與倉儲、工廠等對AI應用需求強勁，針對地端將推動物聯網升級延伸至更龐大的「工業元宇宙」市場。

樺漢對此與Google Cloud策略合作，自本季起階段性推出「智慧工業與智慧城市」創新業務模式，並以開放策略祭出「3＋3雲地整合服務」組成國際大聯盟，提出物聯網及雲端三大解決方案。

樺漢指出，將藉此透過完整提供從物聯網聯雲、上雲、用雲、管雲及護雲一條龍方案，強化服務功能、創造使用量、開闢新營收、提升平台價值，進一步形成強大的生態系，積極搶灘工業元宇宙龐大市場商機，正式邁向IPC 3.0新紀元。